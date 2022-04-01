17,7 тысяч солдат, 625 танков, 143 самолета: стали известны потери РФ с начала войны 1 1.04.2022, 13:29

Обновленные данные Генштаба ВСУ по состоянию на 1 апреля.

В результате полномасштабной войны РФ против Украины потери личного состава российской армии составляют около 17,7 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 1 апреля.

Другие потери составили:

танки ‒ 625;

боевые бронированные машины ‒ 1751;

артиллерийские системы – 316;

РСЗО – 96;

средства ПВО – 54;

самолеты – 143;

вертолеты – 131;

автомобильная техника – 1220;

корабли/катера – 7

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85;

специальная техника – 24.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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