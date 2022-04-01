«Советники Путина боятся сказать ему правду» 3 1.04.2022, 13:43

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Российский диктатор недооценивает ситуацию в Украине и то, с чем еще может столкнуться.

Ближайшее окружение Путина, его советники, боятся ему сказать правду о ходе боевых действий на территории Украины.

Об этом заявил глава спецслужбы Великобритании, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации органов правительства и армии (GCHQ) Джереми Флемми, передает Sky News.

"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, происходящее и масштабы этих неверных суждений должны быть кристально понятны режиму", - подчеркнул он.

По его словам, российский президент недооценил ситуацию и то, с чем еще может столкнуться.

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