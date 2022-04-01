В России растет число уклонистов от весеннего призыва 5 1.04.2022, 13:54

6,690

Никто не хочет быть «пушечным мясом» на войне против Украины.

1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию. И, как ожидалось, в стране растет количество тех, кто хочет его избежать, передает ВВС.

Так, в России с 1 апреля по 15 июля 2022 года на срочную службу призывают мужчин. Речь идет о тех, кому от 18 до 27 лет. Но, что и ожидаемо, количество уклонистов неуклонно растет.

Напомним, что накануне, 31 марта, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Согласно документу, в армию России должны отправить 134 500 человек.

И хоть несколькими днями ранее министр обороны Сергей Шойгу убеждал, что призывники не будут участвовать в "спецоперации", верят ему не слишком охотно. Ведь воевать против Украины отправляют как простых срочников, так и призывников, которых буквально заставили подписать контракт.

Следовательно, российские юноши пытаются всячески избежать мобилизации. Так, Комитет солдатских матерей ежедневно получает множество запросов. У них родные потенциальных призывников просят помочь организовать альтернативную гражданскую службу (АЦС). Интересно, что до 24 февраля АЦС не была столь популярной в стране-агрессоре.

Что предполагает АЦС

Это служба в интересах общества. Ее могут выбрать по идеологическим или религиозным причинам. В рамках АЦС можно работать, например, на почте, в домах для престарелых, больницах и т.д.

Есть в России бот "Сознательный отказ от военной службы в России". Им лишь за последний месяц воспользовались несколько тысяч россиян.

Также независимое российское издание "Медуза" сообщает, что в начале марта в Госдуму внесли законопроект. В нем речь идет о том, чтобы призывали к военной службе еще и тех, кто принимал участие в несанкционированных акциях против "спецоперации". Таких лиц народные избранники предложили отправлять служить в "ДНР" и "ЛНР".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».