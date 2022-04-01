Стало известно, когда в Минске начнут планово отключать горячую воду 1.04.2022, 13:31

Сезон отключений продлится до 30 августа.

В «Минскэнерго» с 17 мая стартует сезон плановых отключений горячей воды. Продлится он до 30 августа. Об этом рассказал директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», сообщают «Минск Новости».

По словам Жура, график уже разработан, а сроки отключения в этом году будут меньше. Так, в последние 5 лет в филиале «Минские тепловые сети» наблюдается сокращение сроков отключения, а по итогам 2021 года горячей воды у минчан не было в среднем 11,77 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».