ВСУ на Донбассе устроили горячий прием «вагнеровцам» 2 1.04.2022, 14:00

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Уничтожена военная техника наемников.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают наносить чувствительные удары по оккупантам, сообщает 24-й канал.

Урожайный день для ВСУ

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группирования Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Украинские воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника.

На днях на Попаснянском направлении, по данным общественной инициативы "Правое дело", ВСУ нанесли огневое поражение по местам скопления оккупантов. Речь идет о оккупированном городе Первомайск, территории бывшего ПТУ №39, которая в настоящее время преобразована в логистическую базу оккупационных войск. Причем известно о потерях и среди личного состава врага (по разным оценкам – до 50 человек), и прежде всего тяжелой бронетехники.

Вблизи ПТУ расположена улица Куйбышева, которая используется оккупантами как место накопления и, главное, прикрытие за счет жилых кварталов тяжелой бронетехники. Оттуда она движется в сторону города Попасная. ВСУ нанесли точечный удар именно по местам концентрации тяжелой бронетехники. Ни о каких разрушениях жилых кварталов, о которых сообщают оккупационные войска, речь не идет. Оккупационные власти вынуждены были признать факт уничтожения автотранспорта захватчиков.

Координаты логистической базы оккупантов и мест накопления тяжелой бронетехники были предоставлены ВСУ аналитическим отделом общественной инициативы "Правое Дело".

"Поймали" путинских наемников

Также обращают внимание на то, что, по оперативной информации, в результате нанесения огневого удара по районам накопления живой силы противника уничтожено несколько единиц техники частной военной компании "Вагнер". Речь идет, в частности, о нанесении удара вблизи бывшего здания "Укртелекома". Эта информация подтверждает присутствие участников частной военной компании "Вагнер" в боевых действиях на востоке Украины.

Напомню, недавно пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что примерно 1000 человек, связанных с группой "Вагнера", сейчас находятся на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Мы думаем, что группа "Вагнера" сейчас направила примерно 1000 человек в регион Донбасса", – сказал Кирби.

По его мнению, Россия стала "гораздо активнее" в регионе Донбасса "в последние несколько дней".

По информации местных источников аналитического отдела общественной инициативы "Права Справа", участники частной военной компании "Вагнер" принимают непосредственное участие в боях в районе города Попасная.

Кроме того, из Луганска в район города Попасная переброшены дополнительные подразделения кадыровцев.

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