Для надолго уехавших за границу «тунеядцев» жировка потяжелеет в среднем на 50 рублей 13 1.04.2022, 14:04

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Об этом сообщило Министерство ЖКХ.

Как сообщалось, «правительство» приняло решение об увеличении оплаты коммунальных услуг для «не занятых в экономике» трудоспособных владельцев квартир, которые с 1 марта уехали более чем на 30 дней за границу, пишет myfin.by.

Как найдут?

Для того, чтобы таких граждан обнаружить, Фонд социальной защиты населения будет каждый месяц составлять списки уволенных, но не принятых на работу белорусов и передавать эти списки в Госпогранкомитет. В свою очередь Госпогранкомитет будет проверять, кто из списка граждан выехал за границу и находится там более 30 дней.

Исключения будут сделаны для выезжающих за границу на лечение при предоставлении всех необходимых справок и документов, для работников дипломатических представительств и консульств, для официально трудоустроенных на территории ЕАЭС.

Насколько дороже?

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, оплата услуг ЖКХ для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. метров с тремя проживающими увеличится на 50 рублей.

Напомним, с 1 мая 2021 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по полным тарифам не только горячее водоснабжение (подогрев воды) – эта норма действует с начала 2019 года, но также теплоснабжение (отопление) и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

В чем разница?

По данным портала коммунальной грамотности gkx.by, субсидируемый тариф на тепловую энергию для отопления и подогрева воды – 21,9245 руб. за 1 Гкал (с 1 июня – 23,859 руб. за 1 Гкал). Экономически обоснованный тариф – 118,85 руб. за 1 Гкал.

Предельно допустимый субсидированный тариф на водоснабжение – 1,1927 руб. за 1 куб. м (при наличии зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания – по выбору плательщика). В разных городах тарифы на воду могут быть разные. Например, в Минске данный тариф ниже предельного – 1,0922 за 1 куб. м.

Предельно допустимый тариф на водоотведение (канализацию) установлен на уровне 0,9908 руб. за 1 куб. м (в Минске по решению исполкома – 0,6867 за 1 куб м).

Экономически обоснованный тариф (за 1 куб. м): водоснабжение – 1,3499 руб. (Минск – 1,0922), водоотведение (канализация) – 1,1324 руб. (Минск – 0,6867).

Субсидируемый тариф на техническое обслуживание составляет 0,1398 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения и применяется в отношении квартир (долей) при наличии зарегистрированного в них по месту жительства гражданина. Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, установлен в размере 0,15 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Плата за капитальный ремонт вносится по субсидируемому тарифу (за исключением нежилых помещений). Списки многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту и тепловой модернизации, на текущий год утверждаются местными исполкомами и до 1 февраля текущего года публикуются в средствах массовой информации и размещаются на сайтах этих ведомств. Тариф – 0,1958 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Субсидированный тариф на техобслуживание лифта составляет 0,0642 руб. на 1 кв. м (в Минске – 0,0622). Если в квартире никто не зарегистрирован по месту жительства или не проживает в ней по договору найма, то стоимость техобслуживания лифта будет рассчитываться по следующему тарифу: 0,0737 руб. за 1 кв. м (в Минске – 0,0667).

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