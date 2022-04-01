Российские производители пива заявили о нехватке алюминиевых банок 11 1.04.2022, 15:02

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Дефицит может затронуть третью часть всей продукции, выпускаемой в такой таре.

В России за последние несколько лет значительно выросла популярность пива в алюминиевых банках, поэтому недостаток подобного вида упаковки может затронуть треть пива, производимого в такой таре.

Согласно Ассоциации производителей пива (АВП, объединяет AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken), на алюминиевую банку приходится более 30% рынка в количестве единиц упаковки, пишет «Коммерсант».

«На протяжении последних лет этот вид тары пользуется популярностью у потребителей, ведь эта упаковка компактна и легка. Продажи пива в банках показывали значительный рост. Производитель, который объявил об уходе с рынка, является одним из его лидеров. Одномоментно заменить выбывание значительного объема упаковки будет сложно», — говорится в заявлении АПП.

При этом в АПП рассчитывают, что резкого сокращения не произойдет. Там полагают, что у предприятий может появиться новый собственник, который обеспечит потребности рынка. Кроме того, в долгосрочной перспективе производство пивоваренной продукции можно переключить с алюминиевой банки на другие виды упаковки, например, на стекло или ПЭТ (полиэтилентерефталат).

Ранее крупный производитель алюминиевой упаковки американская Ball Corporation решила закрыть бизнес в России и заявила о намерении прекратить работу своих заводов в стране. Компания планирует продать российский бизнес новому владельцу.

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