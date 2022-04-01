ВСУ вернули контроль над 15 населенными пунктами в Киевской области
- 1.04.2022, 15:37
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Враг минирует местность при отходе.
Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Киевской области от российских войск. Под контроль украинских защитников перешли 15 сел и городов.
Об этом сообщили в сводке украинского Генштаба. Там отметили, что оккупанты частично отводят подразделения оккупационных войск из Полесского и Северского направлений.
Какие населенные пункты освободили украинцы:
Демидов,
Дымер,
Литвиновка,
Гавриловка,
Козаровичи,
Жовтневое,
Глебовка,
Ясногородка,
Талакунь,
Сухолучье,
Липовка,
Гавронщина,
Маковище,
Николаевка,
Хмельная.
Враг минирует местность при отходе
В целом на Полесском направлении оккупанты преимущественно ведут оборону занятых ранее рубежей. Также враг перегруппировывается и отводит войска на белорусскую территорию. В Генштабе предполагают, что это для восстановления боеспособности. Также, уходя из Киевщины, враг минирует местность и прикрывается артиллерией.