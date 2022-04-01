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Бойцы теробороны придумали оригинальный способ для уничтожения захватчиков с воздуха

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  • 1.04.2022, 15:44
  • 9,058
Бойцы теробороны придумали оригинальный способ для уничтожения захватчиков с воздуха

Илон Маск позавидует.

Бойцы украинской теробороны придумали, как уничтожать оккупантов с неба.

Об этом пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

— Мой друг - командир отряда ТрО "Обух" придумал полезное в условиях войны техническое ноу-хау - ребята научились модернизировать обычные агрокоптеры в боевые летательные аппараты. Такие ранее использовали аграрии для обработки полей ядохимикаты.

Агрокоптеры способны перемещать грузы весом от 10 до 30 кг, что позволяет оборудовать их боеприпасами. Теперь с виду безобидный агрокоптер сможет с уничтожать БМП и вражеские танки.

Бойцы обращаются к владельцам таких агрокоптеров с просьбой передать их в пользование ТрО своих городов. Informnapalm.

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