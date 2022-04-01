Бойцы теробороны придумали оригинальный способ для уничтожения захватчиков с воздуха

Бойцы теробороны придумали оригинальный способ для уничтожения захватчиков с воздуха2
- 1.04.2022, 15:44
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Илон Маск позавидует.
Бойцы украинской теробороны придумали, как уничтожать оккупантов с неба.
Об этом пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко:
— Мой друг - командир отряда ТрО "Обух" придумал полезное в условиях войны техническое ноу-хау - ребята научились модернизировать обычные агрокоптеры в боевые летательные аппараты. Такие ранее использовали аграрии для обработки полей ядохимикаты.
Агрокоптеры способны перемещать грузы весом от 10 до 30 кг, что позволяет оборудовать их боеприпасами. Теперь с виду безобидный агрокоптер сможет с уничтожать БМП и вражеские танки.
Бойцы обращаются к владельцам таких агрокоптеров с просьбой передать их в пользование ТрО своих городов. Informnapalm.