«Даже серьезные документы на черновиках печатаем» 6 1.04.2022, 15:44

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На белорусских предприятиях начали экономить офисную бумагу.

В Беларуси наблюдается дефицит офисной бумаги. Цены на нее подскочили в несколько раз, а на предприятиях спускают приказы строго экономить.

Письмо с просьбой об экономии бумаги пришло работникам торговой сети «Санта», сообщает «Наша Нива».

«Разослали уже на следующий день после войны, так как поставщики начали приостанавливать ввоз товара. Но пока острого дефицита нет», — рассказывают там.

Сотрудник другого крупного ритейлера в Минске описывает:

«Сейчас все акты печатаем на использованной бумаге, на ее обратной чистой стороне. Директор строго предупредил об ответственности, сам проверяет. И даже серьезные документы для офиса на черновиках печатаем. Ждем другой идеи для экономии, ведь скоро и это себя исчерпает».

«Вместо четырех пачек в месяц выдали две. Другим филиалам по половине упаковки. Акты выполненных работ сказали печатать не на пяти листах, как раньше, а на двух», — делится человек из Белорусского управления механизации.

Просьбы экономить бумагу звучат и в государственных учреждениях образования.

«Был совет давать документы для вычитки в электронном виде, жалеть бумагу», — говорят в одном из учреждений.

В «Пятом элементе» в конце марта разослали письмо с таким текстом:

«В связи с экономической ситуацией в стране введена строгая экономия бумаги А4 в целом, а сегодня белой бумаги еще строже. Печать даже первичных документов осуществляется с двух сторон. Максимально используем черновики. Рекомендую перебрать старые ненужные документы и сделать сортировку для черновиков».

С начала марта цены на офисную бумагу в Беларуси выросли в три раза. Так, 3 марта цена была 11 рублей за пачку, 23-го она значительно подскочила — до 50 рублей. Теперь белая бумага стоит 33 рубля.

Офисная бумага SvetoCopy производится в России. Там цены на нее тоже выросли, минимум в три раза. Проблема — в поставке химикатов на заводы.

«Одна из причин ситуации на рынке бумаги — дефицит отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе. Иностранные компании не отказались от поставок, но нарушение логистических цепочек привело к риску нехватки продукции, а ажиотажный спрос, появившийся вслед, стимулировал подъем цен», — говорил исполнительный директор Ассоциации канцелярского рынка России Дмитрий Долгов.

В таких условиях Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области SvetoCopy наладил выпуск продукции без дефицитных белил. Желтую бумагу презентуют как «цвета слоновой кости». Для ее производства не используются химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей. Как заявляют на предприятии, она вполне подходит для использования в офисной технике и даже лучше белой бумаги, так как не режет глаз.

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