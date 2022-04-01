Почему Путин потерял в Украине так много генералов? 5 1.04.2022, 15:44

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Война идет не по плану Кремля.

За 37 дней полномасштабной войны в Украине погибло немало кадровых офицеров российской армии. Список генералов достаточно длинный и постоянно пополняется новыми именами.

Дело в том, что они никогда не сталкивались с таким сопротивлением. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

Однако сопротивление – это не единственная причина. Украина одержала победу с психологической точки зрения и перетянула ситуацию в свою пользу.

«Деморализация войск вынуждает среднее звено руководства – армию, корпус, дивизию и бригаду – находиться непосредственно в войсках, потому что нужно держать ситуацию под контролем», – объяснил Жданов.

В противном случае будет бунт, или же войска просто разбегутся по лесам. Так что россияне вынуждены выдвигать эти командные пункты, чтобы держать ситуацию под контролем.

С другой стороны, чтобы обладать реальным положением вещей, происходящих на передовой.

«Именно поэтому они подпадают под наше огневое поражение и погибают в таком количестве. Есть несколько тех, кого отстранили от должности», – добавил специалист.

Также военный эксперт отметил, что в Кремле, особенно в Генеральном штабе вооруженных сил России отдают себе отчет, что война в Украине идет не по их плану. Однако Путин не хочет этого слышать.

«Поэтому кремлевский глава не меняет своих задач, даже не зависимо от того, доходит ли до него вся информация, или нет. Он требует от своих генералов побед, какого-то военного разгрома Вооруженных Сил Украины», – подчеркнул он.

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