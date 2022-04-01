Сотни белорусов воюют на стороне Украины 4 Брайан Уитмор, Atlantic Council

1.04.2022, 15:44

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Сейчас происходят на просто сражения, а глобальная битва за свободу.

Участие белорусских добровольцев в борьбе против вторжения России в Украину показывает, что ставки в путинской войне выходят далеко за рамки поля текущих сражений

Если Александр Лукашенко когда-нибудь пошлет белорусские войска на путинскую войну против Украины, то вполне возможно, что, в конечном итоге, тем придется воевать против других белорусов. И все потому, что сотни белорусских добровольцев уже присоединились к батальону Кастуся Калиновского, названному честь лидера польского восстания 1863−64 годов против Российской империи. Еще сотни других выразили заинтересованность в присоединении к батальону, который для вербовки бойцов использует свой Telegram-канал.

В посте 21 марта на канале батальона появилось заявление: «Голос совести призывал нас к борьбе, ведь мы не могли оставаться в стороне, когда убивают братский украинский народ. Сегодня судьбы наших народов куются в боях с московским агрессором. Мы своей кровью закладываем фундамент Свободы и возрождения нашей Родины, успешного белорусского прорыва в будущее».

26 марта батальон выложил видео, на котором его бойцы произносили клятву, затем сайт британского издания Mirror разместил видео, где один из бойцов батальона Калиновского показывает украинскому журналисту поле после боя: «Вот захваченная техника, вот уничтоженная, но ключевое — есть много трофеев».

Участие белорусских добровольцев в борьбе против российского вторжения в Украину показывает, что ставки в путинской войне выходят далеко за рамки поля текущих сражений. Борьба украинского Давида с российским Голиафом во имя защиты своего суверенитета и независимости стала источником вдохновения для многих жителей в бывшем Советском Союзе, которые стремятся противостоять российскому империализму и самодержавию и выбирают либеральную демократию западного образца.

Точно так же, как гражданская война в Испании 1936−1939 годов стала полем битвы за конкурирующие идеологии в Европе в начале ХХ века, война России с Украиной стала воплощением политической борьбы на бывшем советском пространстве. И ничто не иллюстрирует это так хорошо, как Беларусь.

«Если Украина падет, а я надеюсь, что этого не произойдет, ориентация Лукашенко на Кремль сильно укрепится, и нашей борьбе придется непросто. Но когда Украина победит, людям в Беларуси будет намного легче понять, что мы можем многое изменить в своей стране, и перед нами откроется окно возможностей», — заявила недавно The Independent Светлана Тихановская.

Точно так же Сергей Беспалов, бывший оппозиционный журналист из Минска, которому пришлось бежать в Киев, (сейчас Беспалов присоединился к батальону Калиновского), сказал The New York Times: «У нас есть общий враг, Путин и Лукашенко. Эти два человека и развязали войну. Если Киев падет, придется плохо всем, в том числе и Беларуси».

Проще говоря, дамоклов меч путинской войны висит не только над Украиной, но и над судьбой Беларуси.

Если кампания Путина по подчинению Украины провалится, это серьезно подорвет его репутацию в регионе. Поражение в Украине уничтожило бы привлекательность автократической модели России и придало смелости либеральным и демократическим силам. Несомненно, поражение ослабило бы положение Путина внутри страны, поскольку Россия исторически не прощала лидерам, которые проигрывали войны.

«Киев бомбят, и мы поняли, что это, вероятно, единственный шанс, последний шанс, чтобы вернуть Беларусь, защитить Украину и действительно сделать этот мир лучше», — сказал The New York TImes белорусский графический дизайнер Константин Сущик.

Белорусы — не единственные граждане бывших советских республик, присоединившиеся к борьбе Украины против российской агрессии. Сотни добровольцев из Грузии, чьи территории были оккупированы Россией в августе 2008 года, также воюют в Украине. Грузинский национальный легион, которым командует Мамука Мамулашвили, собрал солдат из десятков стран, в том числе из его родной Грузии. «Мотивация только одна — спасать людей и мирных жителей», — сказал Мамулашвили Politico.

В Беларуси, где режим Лукашенко активно поддерживает Путина и помогает ему в войне, бойцам-добровольцам грозит арест, если их схватят при попытке присоединиться к войне на стороне Украины.

Путин начал свою войну в Украине под фальшивым предлогом защиты русскоговорящих и этнических русских. В действительности, на самом базовом уровне, война ведется за уничтожение российской империей Украины как суверенного государства. Но на еще одном уровне — это борьба между теми, кто поддерживает демократию на постсоветском пространстве, и теми, кто выступает против нее.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

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