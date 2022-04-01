Ксендз из Лынтупов отбыл в ИВС шесть суток без суда 4 1.04.2022, 15:50

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На него составили второй протокол за фото с флагом Украины и бело-красно-белым флагом.

Ксендза из Лынтупов Александра Барана задержали 24 марта за «пикетирование» через фотографии с флагом Украины и бело-красно-белым флагом в соцсети.

«Для меня, как и для других христиан, бело-красно-белый флаг — это знак Христа Воскресшего, несущего мир, — заявил Баран. — А флаг Украины я разместил, потому что служил там, у меня остались друзья и родственники в Украине, и таким образом я хотел показать, что помню о них и люблю».

Через трое суток, когда по закону ксендза должны были либо судить, либо освободить, составили новый протокол — за «распространение экстремистских материалов». Это позволило милиции продержать его еще трое суток.

Священник не признал вину. Суд назначен на 4 апреля, сообщает телеграм-канал «Позірк».

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