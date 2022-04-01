Путин и Лукашенко заплатят за восстановление Украины: как это может быть 8 1.04.2022, 15:59

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Речь идет о прямых репарациях.

Американский президент Джо Байден пообещал, что Путин заплатит очень высокую цену за вторжение в Украину. До сих пор речь шла только о санкциях и возможной уголовной ответственности за военные преступления, но речь может идти и о большем.

Профессор международного права Эван Кридл из юридической школы William & Mary Law School (США) в колонке для Politico объясняет, как можно заставить Путина платить.

На протяжении истории побеждающие в войне стороны часто заставляли побежденных агрессоров выплачивать им репарации. Иногда они даже угрожали влиять на неплательщиков силой — так было, например, в случае с Германией после обеих мировых войн.

Но ведь война в Украине — другое дело. Даже если Россия решит вывести свои войска, Украина не сможет заставить ее возместить ущерб, нанесенный во время атак на Харьков, Херсон, Мариуполь и другие украинские города.

Однако есть способ заставить Кремль платить. После начала российского вторжения США работали вместе с иностранными партнерами над заморозкой суверенных активов российского правительства, а также личного офшорного капитала Путина, его советников и российских олигархов. Среди этих замороженных активов есть резервы российского Центробанка, личные банковские счета, объекты недвижимости и люксовые яхты, разбросанные во всем мире. Общая стоимость всего этого богатства составляет сотни миллиардов долларов — значительная сумма, которую можно использовать на восстановление Украины.

С учетом этой возможности Олег Устенко, экономический советник Зеленского, и американский экономист Саймон Джонсон выступили за то, чтобы США и их партнеры изъяли российские замороженные активы и немедленно направили их на помощь Украине. Другие аналитики поддерживают эту идею.

Такое предложение может выглядеть хорошо с экономической и гуманитарной точки зрения, но в политическом и юридическом смысле к этой идее есть вопросы. Передача российских активов Украине — недопустимый шаг, так как она лишит международное сообщество одного из немногих инструментов давления на Россию с призывом прекратить военные действия. Пока что заморозка активов не сильно повлияла на поведение Путина, но в будущем этот факт может сработать на благо мира в переговорном процессе.

Не менее важно и то, что конфискация российских активов нарушит международное право. Оно позволяет США и их союзникам замораживать российские активы только при условии, что они будут находиться в безопасности и что позже Россия сумеет получить к ним доступ, если Кремль начнет выполнять свои международные обязательства. Если же активы передадут Украине, это будет незаконная экспроприация — шаг, который вряд ли демонстрирует уважение к международному праву.

Как репарации поспособствуют повышению давления на Россию

Но ведь есть еще один вариант: США и союзники могут отказаться размораживать активы до тех пор, пока Путин не заплатит компенсацию. Согласно международному праву, Россия должна возместить ущерб, нанесенный Украине своим вторжением, и есть несколько вариантов того, как Кремль может это сделать. Можно провести переговоры, в ходе которых будет обсуждена сумма, которую Россия выплатит Украине, или учредить двусторонний трибунал, который будет изучать иски со стороны мирных людей — такой, например, который занимался последствиями вторжения Ирака в Кувейт в начале 1990-х.

Пока похоже, что мировые лидеры в попытках остановить российскую агрессию больше опираются на санкции, чем на заморозку активов, но на сегодня санкции не остановили Путина. Более того, если Украина и Россия достигнут мирного соглашения, потребность в санкциях исчезнет, и тогда Россия сумеет избежать серьезной ответственности.

Если же мир сконцентрируется на вопросе репараций, это увеличит мощь влияния на Россию. США и союзники должны послать России сигнал: чем больше вреда Москва нанесет Украине, тем большими будут те репарации, которые Россия будет вынуждена выплатить, если пожелает избавиться от санкций. Такая связь заставит Россию отказаться от массированных ракетных обстрелов украинских городов.

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