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«Сейчас вам все в спину плевать будут»

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  • 1.04.2022, 16:02
  • 11,572
«Сейчас вам все в спину плевать будут»

Родственник оккупанта — о бегстве из Украины подразделений армии РФ.

Родственник российского оккупанта выразил свое недовольство "отводом" армии РФ с части украинских территорий и назвал это позором для военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в перехваченном украинской спецслужбой телефонном разговоре.

"Фу, лохи... Предали российскую армию... Сейчас все в спину плевать будут", - говорит он оккупанту.

Внимание! Ненормативная лексика!

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