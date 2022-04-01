«Сейчас вам все в спину плевать будут»6
- 1.04.2022, 16:02
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Родственник оккупанта — о бегстве из Украины подразделений армии РФ.
Родственник российского оккупанта выразил свое недовольство "отводом" армии РФ с части украинских территорий и назвал это позором для военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в перехваченном украинской спецслужбой телефонном разговоре.
"Фу, лохи... Предали российскую армию... Сейчас все в спину плевать будут", - говорит он оккупанту.
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