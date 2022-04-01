Мнение: Белорусский режим стал членом альянса неудачников 11 1.04.2022, 16:11

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И это уже заметно любому внешнему наблюдателю.

Телеграм-канал «Письма к дочери» — о незавидном месте официального Минска в новой мировой конфигурации:

— Вчера про беспонтовость нового геополитического статуса России официально заявил британский министр обороны Бен Уоллес. С истинно британской сдержанностью он сказал, что «президент Путин уже не та сила, которой был раньше», что «репутация армии России подорвана» и что Россия стала «менее значимой страной». Такой вежливый способ сказать, что величие России уплыло на борту русского военного корабля.

И, конечно, Уоллес просто сказал вслух то, о чем все другие давно думали. Пониженный геополитический статус сейчас проявляется буквально в каждом акте дипломатического взаимодействия. Вчера Франция, Германия и Великобритания подтвердили, что не собираются платить за газ по новым российским правилам. Потому что брезгуют российскими рублями. Хотя, в соответствии с уточненной схемой оплаты, им бы к этим рублям даже не пришлось прикасаться.

Выходит, что сомнительные качества проявила российская армия, а пострадала от этого энергетическая сверхдержавность. Агентство Bloomberg вчера написало, что Россия предлагает Индии купить у нее нефть с дисконтом в 35 долларов за баррель к цене на начало года. И что самое обидное — правительство Индии еще сомневается. Потому что 35 долларов, видимо, слишком низкая плата за риски, связанные со вступлением в порочащие связи.

И я уже не говорю про Японию, которая обновила свои территориальные претензии к России. А особенно громко промолчу про Грузию, президент которой вчера сказала, что Грузия присоединяется к международным санкциям против России. Хотя на второй день войны грузинское правительство говорило, что не будет этого делать.

И это правительство тогда можно было понять. Потому что маленькой стране надо было как-то выживать в тени сверхдержавы с низким уровнем социальной ответственности. А теперь, получается, державный статус России сильно упал в глаза грузинских властей.

Так что ресурса сверхдержавности России хватило на месяц активных боевых действий. И теперь она может пока страна не третьего, но уже точно и не второго мира.

И это уже заметно любому внешнему наблюдателю, хотя, может, пока не так бросается в глаза, если смотреть изнутри.

А место белорусских властей в этой новой мировой конфигурации вообще незавидно. Потому что они же союзничали со второй армией мира, надеясь поживиться крошками со стола, за которым эта армия будет праздновать победу. А вместо этого оказались членом альянса неудачников. И сейчас приходится подбирать крошки вокруг себя. То налог на пропаганду придумать, то искать новых тунеядцев за границей. Потому что союзник и сам себе помочь не может.

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