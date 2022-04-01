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Минобороны Украины впервые прокомментировало пожар в Белгороде

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Минобороны Украины впервые прокомментировало пожар в Белгороде

Киев не несет ответственность за происшествия в России.

Министерство обороны не подтверждает информацию об авиаударе по нефтебазе в российской Белгороде и подчеркивает, что Украина не несет ответственность за происшествия в России.

Как сообщает unian.net, комментируя заявления РФ о том, что Украина причастна к пожарам на нефтебазе в Белгороде спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил:

"Хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все события, происходящие на территории российской федерации", - сказал Мотузяник,

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