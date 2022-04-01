«Вторая армия мира» против Чернобаевки 1.04.2022, 17:19

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Топ-5 главных тем украинских шуток о российской армии за первые пять недель войны.

Сайт «Новое время» собрал главные шутки украинцев над российской армией за первые недели войны.

Чернобаевка

Украина потеряла счет количеству ударов, которые ВСУ нанесли по авиации врага, дислоцированной на аэродроме в Чернобаевке (Херсонская область). Сообщалось о более чем 10 таких эпизодах, в результате которых РФ потеряла немало своих вертолетов и другой техники.

«Стратегическое значение Чернобаевский аэродром получил уже после захвата россиянами Херсона и с попытками развить наступление на Николаев, а в перспективе – и на Одессу», — объясняла ВВС важность этого аэродрома для россиян.

Одессу и Николаев оккупантам пока взять не удалось, а вот Чернобаевка уже стала в соцсетях отдельным мемом и легендой — независимо от того, что точные данные о потерях РФ в Чернобаевке пока неизвестны.

Ведь именно этот аэродром в буквальном смысле не дает взлететь силам «второй сильнейшей армии мира».

Война превратила Чернобаевку в любимый «сериал» в Украине - Netflix должен обратить внимание.

⚡ Вийшла вже 10 серія 1 сезону популярного українського серіалу «Останній в Борнобаївці»#Чорнобаївка #СлаваУкраїні pic.twitter.com/fWPggtBf5y — Степан Андрійович Бандера (@imStepanBandera) March 24, 2022

Вариантов для российских сил в Чернобаевке немного…

… поскольку это специальные национальные грабли для армии РФ.

Історія про #Чорнобаївка вже настільки комічна, що мемчики про це постить навіть Верховна Рада України 🇺🇦 https://t.co/KDLS6u0Ylb — Olha Lysiuk (@OlhaLysiuk) March 21, 2022

Многие удивляются, зачем РФ возвращает туда авиацию — но есть гипотеза.

Пользователи предлагают доставлять в Чернобаевку еще и всех кандидатов на руководство марионеточной властью в Украине.

«Тик-ток армия» Кадырова

С первых дней своего присутствия в Украине «кадыровцы» стали объектом насмешек в украинских соцсетях — из-за показательно-демонстративных видео своего якобы активного участия в боевых столкновениях. Отдельным предметом шуток стали тщетные попытки чеченского главаря Рамзана Кадырова продемонстрировать свое «присутствие» в Украине.

В частности, он позировал на фоне АЗС компании Pulsar, принадлежащей Роснефти, станций которой нет в Украине. Соответствующее фото, на котором Кадыров молится в окружении многочисленной охраны прямо на АЗС, было опубликовано в пророссийских пабликах в соцсетях в понедельник, 28 марта — в тот же день, когда Кадыров, как заявлялось, должен был находиться в Мариуполе.

Украинский комик Владимир Черняк потролил Рамзана Кадырова и спародировал его фотографию, написав "Я в Чечне" на фоне АЗС Укрнефти.

Волну шуток спровоцировало и заявление Рамзана Кадырова, который назвал Степана Бандеру «главным врагом русского народа» и заверил, что кадыровцы «вскоре расправятся с ним, а позже — со всей другой нацистской деятельностью».

После этого украинцы начали в шутку призывать друг друга в соцсетях «не распространять информацию о местонахождении Степана Бандеры» (похоронен в Мюнхене после убийства в 1959 году агентом КГБ).

❗️❗️ТЕРМІНОВО❗️❗️

Нам поступила інформація, підтверджена з трьох джерел ЗСУ. Бандера вже в Москві! Це таємна спецоперація по ліквідації верхівки влади Московії.

Не поширюйте ) pic.twitter.com/yrt7cIjG8S — Klon (@pikolomonnik) March 16, 2022

Кому-то даже удалось отыскать в росСМИ «победные» сообщения кадыровцев о «ликвидации» Бандеры.

1. моє улюблене - кадиров і ко намагаються знайти де є Степан Бандера і час від часу кажуть що таки вбили його pic.twitter.com/6jqzrJQwo6 — виноградинка 🇺🇦 (@beabsolutehuman) March 25, 2022

Также украинцы выражают надежду, что Кадыров вскоре встретится с Бандерой.

А чтобы ускорить эту встречу, предлагают Кадырову отправиться в Чернобаевку

И даже создали дипфейк со Степаном Бандерой, где тот передает привет Кадырову, уверяет, что «еще не умер» и здоровается словами "Добрий вечір, ми з України!»

Отдельное "восхищение" в соцсетях вызвала «новейшая» техника очередной колонны кадыровцев.

Облученные оккупанты в зоне ЧАЭС

Вечером 31 марта стало известно, что российские оккупанты покинули зону ЧАЭС и площадку станции — этот факт подтвердили в Госагентстве управления зоной отчуждения.

За месяц оккупации объекта военные РФ продемонстрировали в радиоактивной зоне максимальный уровень бессмысленного и самоубийственного поведения. Два работника ЧАЭС рассказали агентству Reuters, что россияне проехали на своей технике по Рыжему лесу, «подняв облака радиоактивной пыли», без какой-либо радиационной защиты. Один из специалистов станции назвал это «самоубийством» и заявил, что эта пыль могла вызвать внутреннее облучение.

«Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого энергоблока, они и не подозревали. Они не подозревали, на каком объекте находятся», — сказал собеседник Reuters о своем общении с некоторыми военными РФ.

Впоследствии стало известно, что в белорусский Гомель на лечение привезли несколько партий оккупантов, получивших высокие дозы облучения на ЧАЭС .

Это неудивительно, учитывая сообщения о том, что российские военнослужащие рыли окопы в Рыжем лесу, самом загрязненном во всей Зоне отчуждении — за что «заслуживают премии Дарвина» , считает министр вопросов временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Информацию «о фортификационных сооружениях — окопах, которые строили рашисты прямо в Рыжем лесу» подтвердили в частности в компании Энергоатом.

Все проявления этого «досадного самоубийства» стали предметом многочисленных шуток в соцсетях.

Возможно, вся проблема в переводе, предполагают пользователи? И Рудий ліс – это просто «рыжая лисица»?

Еще проблема — считать облученных оккупантов 200-ми или 300-ми? Предлагают категорию «250».

А вот и белорусские врачи в Гомеле ждут облученных оккупантов

Російські військові рили окопи в Рудому лісі навколо ЧАЕС.

Тепер вони залишають зону і надходять із опроміненням до Білоруського центру радіаційної медицини у Гомелі.

Там їх приймають вже лікарі. pic.twitter.com/vD7IaBWdS9 — Файна Дівка (@Tasha130873) March 31, 2022

Фото новых пациентов в белорусских больницах

И вообще, вывести оккупантов из ЧАЭС можно, а вот наоборот…

«Вторая сильнейшая армия мира»: ожидание vs реальность

С начала вторжения в Украину российская армия уже потеряла более 17,7 тыс. человек, 625 танков, более 1,7 тыс. боевых бронированных машин, более 300 артиллерийских систем.

И хотя цена этих побед для Украины чрезвычайно высока — нам еще предстоит оценить количество погибших гражданских и военных — каждый новый удар по силам РФ в Украине празднуют отдельно. Ведь ВСУ дали всему миру возможность убедиться в том, что «вторая сильнейшая армия мира» может проигрывать, а ее солдаты — погибать в чрезвычайных количествах, несмотря на численное и техническое преимущество.

Кроме того, как выяснилось, это еще и первая армия мира по уровню коррумпированности.

А еще российская армия – это армия мародеров. Впрочем, всех их в Украине ждет одна судьба - как солдата, который благодаря ВСУ «не успел» довезти награбленное домой.

pic.twitter.com/POTfczTWTw — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) March 31, 2022

Никакая разведка мира не могла представить, зачем на самом деле россияне ворвались на ЧАЭС, констатирует Дмитрий Чекалкин — за чайником и кофеваркой.

«Вторая армия мира» также пользуется устаревшими картами.

А еще после месяца войны в Украине зачем-то зовет на помощь сирийцев, белорусов, подкрепление из Южной Осетии.

Паляница и словарь-минимум для армии РФ

Лучшая шутка месяца о коварном слове «паляница», которое не удается произнести российским оккупантам — пародия на популярный в России воинственный слоган «Можем повторить», воплощение российского «победобесия». Украина внесла в него свои коррективы.

Впрочем, на шестой неделе войны оккупантам уже пора учить другие слова на украинском, считают пользователи соцсетей.

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