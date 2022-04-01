Как за месяц изменились цены на белорусскую бытовую технику 5 1.04.2022, 17:32

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Некоторые подорожали больше, чем на 1700 рублей.

Вслед за всеобщим подорожанием в Беларуси импортных товаров подросли цены и на многую отечественную бытовую технику. В некоторых случаях стоимость поднялась на 130%. При этом отдельные продавцы по-прежнему предлагают купить товар в рассрочку, хоть иногда некоторые модели на время пропадают из торговой сети. Посмотрели минимальные цены на отечественную бытовую технику, которая выставлена магазинами в каталоге «Онлайнер», пишет zerkalo.io.

Двухкамерный холодильник Atlant ХМ 4426−049 ND (это модель 2021 года) класса A, с одним компрессором, электронным управлением, системой No Frost стоит сегодня 3119 рублей 99 копеек, а месяц назад — 1350 рублей. Подорожание — 1769 рублей 99 копеек, что составляет более 130%. Причем ценник резко подскочил в промежутке с 23 по 28 марта.

Если посмотреть, как выросла стоимость этой модели морозильника, то график изменения цен выглядит так:

Белорусские кухонные плиты продаются от двух заводов: Gefest и Horizont. Первый производитель цены на свою продукцию поднял: максимум до 300 рублей на дорогие модели, на бюджетные — до 30 рублей. К примеру, кухонная плита GEFEST 3200−08 К59 с февраля подорожала на 40 рублей — до 465 рублей.

Минимальная цена на кухонную плиту Horizont GS-12 в начале марта выросла до 478 рублей. Сейчас же купить эту модель можно 454 рублей. Разница — 24 рубля. При этом в феврале этот товар можно было купить за 440 рублей.

Плита GS-13 Gas Stove в цене выросла на более чем 23%. Сегодня эта модель продается за 528 рублей 70 копеек, а месяц назад — по 428 рублей 78 копеек. При этом в феврале эту кухонную плиту можно было приобрести за 396 рублей 42 копейки.

С наличием и ценой на отечественный духовой шкаф Gefest ДА 622−02 В происходило что-то странное — модель то появлялась, то исчезала из продажи, стоимость на нее тоже прыгала и вырастала до суммы больше двух тысяч рублей. В начале марта его можно было купить за 867 рублей 10 копеек, а сегодня — уже за 1777 рублей 80 копеек. Цена поднялась на 910 рублей.

Эту же модель духового шкафа Gefest ДА 622−02 В в феврале можно было купить за 720 рублей.

Встраиваемая посудомоечная машина Gefest 45313 сегодня стоит 1452 рублей 99 копеек, а 3 марта ее можно было купить за 983 рубля 99 копеек. За месяц цена выросла почти на 470 рублей. При этом минимальный ценник на этот товар подскочил почти до 1717 рублей.

В феврале эту модель можно было купить за 896 рублей.

Посудомойка Gefest 45311 за последний месяц подорожала почти на 57%, или на 438 рублей. Так, 3 марта ее можно было купить за 769 рублей, сегодня — за 1207 рублей 18 копеек. В феврале этот же товар продавали по 706 рублей.

Некоторые отдельно стоящие морозильные камеры и лари подорожали за последний месяц в среднем на 100−150 рублей.

Стиральные машины Atlant выросли в цене за последний месяц до 250 рублей. Есть модели которые стали дешевле. Например, СМА 75С1213−01 стоила в начале марта 955 рублей 99 копеек, а сегодня — 940 рублей. При этом в марте ценник на эту модель доходил до 1067 рублей.

Единственная модель винного шкафа от Atlant, которая сейчас доступна к покупке, подорожала за последний месяц на 119 рублей — почти до 1199 рублей. При этом 8 марта ценник доходил до 1300 рублей. В феврале этот шкаф можно было купить за 1079 рублей.

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