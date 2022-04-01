ВСУ заставили россиян отойти от Чернигова 4 1.04.2022, 17:34

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Россияне объявили об уходе, но как такового отвода войск не было.

Захватчики только заявили о планах отвода воск, но на самом деле оставались на местах. Только действия Вооруженных Сил Украины вынудили их отойти.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал командующий войсками оперативного командования "Північ", генерал-майор Виктор Николюк.

"Россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огненное поражение и сейчас то морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска. , мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории", – сказал он.

Николюк отмечает, что отходить с Черниговщины враг вынужден именно из-за действий ВСУ.

"Россияне объявили об уходе, но как такового отвода войск не было. Напротив, боевые действия продолжались, они наносили авиационные и артиллерийские удары, как по нашим подразделениям, так и по Чернигову. Они были направлены на нанесение ущерба и угрозы жизни местному населению. Поэтому мы продолжаем выполнение задач, был принят ряд военных мероприятий, которые побуждали их начать уход, даже на вчерашний день (31 марта – Ред.), когда мы зашли в одно из сел, они не собирались выходить, но после того, как мы нанесли огневые поражения, буквально через несколько часов, они вышли из села. В дальнейшем, уже за селом, мы продолжали наносить огневые поражения, потому что мы не ведем огонь по нашим селам, используем только тактику действия мелких подразделений", - пояснил он.

Сейчас, по словам Николюка, защитники Украины делают все, чтобы жители области могли вернуться домой.

"Мы проводим мероприятия по восстановлению инфраструктуры – это свет, вода. Проводим разминирование территории. Думаю, в течение 5 суток мы все эти мероприятия выполним", - сказал генерал-майор.

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