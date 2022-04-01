Глава Луганщины: У нас тысячи трупов российских солдат, а они их не забирают 10 1.04.2022, 17:50

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Действия российских оккупантов повторяют историю, когда СССР напал на Финляндию.

Россия не забирает трупы погибших на территории Украины солдат. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У нас тысячи трупов российских солдат, а они их не забирают. Ну это же действительно нонсенс. Насколько же нужно быть тварями зомбированными, когда есть допрос пацанов малолетних. Им дают телефон, они звонят мамам и говорят: "Мама, я в плену. Пойди в часть что-то скажи. А она говорит: "Не пойдем"... Это ужас, мы вернулись в 1937 год, реально", – сказал Гайдай.

По его словам, действия российских оккупантов повторяют историю, когда СССР напал на Финляндию, а гитлеровская Германия – на Польшу.

"Один в один, это под копирку. Они настолько тупые или настолько пренебрежительно относятся к своему народу, что им не нужно ничего выдумывать. Они просто повторили старые шаблоны нацистские. И все. Люди принимают это за чистую монету", – отметил глава ОВА.

Гайдай рассказал, что в Украине в атаку идет несколько волн оккупантов.

"Первая волна – это свежемобилизованные. Их периодически берут в плен, и они говорят: "Сорри, мы работяги. Вот военный билет. 22-го числа призвали". То есть на улице поймали, или зашли в маршрутку, или зашли в офис, забрали каких-то клерков или работников на СТО и отправили воевать против Украины. Почему они пачками мрут, они не знают, как воевать, и не знают, как это делать. Каждая атака – минус 20, минус 30, минус 40. У нас на Рубежное в одну ночь 150 человек полегло с их стороны. Они просто идут, как наркоманы", – подчеркнул он.

По его словам, среди оккупантов есть сброд, у некоторых при себе были справки о том, что за неделю до вторжения человек "был подшит".

"Третья волна – это зверье ЛДНРовское, которое как заградительные отряды выступает. Четвертая волна – это российские кадровые военные, которые за этим всем наблюдают, смотрят. Они или заходят победителями и делают зачистки, или они стоят в сторонке и их это не касается", – уточнил Гайдай.

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