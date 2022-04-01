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Глава Луганщины: У нас тысячи трупов российских солдат, а они их не забирают

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  • 1.04.2022, 17:50
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Глава Луганщины: У нас тысячи трупов российских солдат, а они их не забирают

Действия российских оккупантов повторяют историю, когда СССР напал на Финляндию.

Россия не забирает трупы погибших на территории Украины солдат. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У нас тысячи трупов российских солдат, а они их не забирают. Ну это же действительно нонсенс. Насколько же нужно быть тварями зомбированными, когда есть допрос пацанов малолетних. Им дают телефон, они звонят мамам и говорят: "Мама, я в плену. Пойди в часть что-то скажи. А она говорит: "Не пойдем"... Это ужас, мы вернулись в 1937 год, реально", – сказал Гайдай.

По его словам, действия российских оккупантов повторяют историю, когда СССР напал на Финляндию, а гитлеровская Германия – на Польшу.

"Один в один, это под копирку. Они настолько тупые или настолько пренебрежительно относятся к своему народу, что им не нужно ничего выдумывать. Они просто повторили старые шаблоны нацистские. И все. Люди принимают это за чистую монету", – отметил глава ОВА.

Гайдай рассказал, что в Украине в атаку идет несколько волн оккупантов.

"Первая волна – это свежемобилизованные. Их периодически берут в плен, и они говорят: "Сорри, мы работяги. Вот военный билет. 22-го числа призвали". То есть на улице поймали, или зашли в маршрутку, или зашли в офис, забрали каких-то клерков или работников на СТО и отправили воевать против Украины. Почему они пачками мрут, они не знают, как воевать, и не знают, как это делать. Каждая атака – минус 20, минус 30, минус 40. У нас на Рубежное в одну ночь 150 человек полегло с их стороны. Они просто идут, как наркоманы", – подчеркнул он.

По его словам, среди оккупантов есть сброд, у некоторых при себе были справки о том, что за неделю до вторжения человек "был подшит".

"Третья волна – это зверье ЛДНРовское, которое как заградительные отряды выступает. Четвертая волна – это российские кадровые военные, которые за этим всем наблюдают, смотрят. Они или заходят победителями и делают зачистки, или они стоят в сторонке и их это не касается", – уточнил Гайдай.

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