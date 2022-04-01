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Казахстан отказался помогать России обходить санкции

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  • 1.04.2022, 18:57
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Казахстан отказался помогать России обходить санкции

Никто не хочет нарываться на вторичные санкции США и ЕС.

Казахстан не будет помогать России обходить санкции, введенные Евросоюзом и США. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал Тимур Сулейменов в интервью Euractiv.

По его словам, Казахстан меньше меньше всего хочет столкнуться со вторичными санкциями от США и Евросоюза.

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