Оккупанты смеются с планов «провести в Украине парад на 9 мая» 11 1.04.2022, 19:18

14,492

Новый перехват.

Часть населения России считает, что 9 мая в Украине будет якобы «парад победы» России над Украиной. Однако в эти сказки не верят даже сами оккупанты, которые находятся на территории нашей страны.

Об этом свидетельствуют записи разговоров, опубликованные СБУ.

В телефонном разговоре женщина убеждает своего сына в том, что 9 мая в Украине будет «парад победы», так как об этом «многие говорят».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».