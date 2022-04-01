Оккупанты смеются с планов «провести в Украине парад на 9 мая»11
- 1.04.2022, 19:18
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Новый перехват.
Часть населения России считает, что 9 мая в Украине будет якобы «парад победы» России над Украиной. Однако в эти сказки не верят даже сами оккупанты, которые находятся на территории нашей страны.
Об этом свидетельствуют записи разговоров, опубликованные СБУ.
В телефонном разговоре женщина убеждает своего сына в том, что 9 мая в Украине будет «парад победы», так как об этом «многие говорят».