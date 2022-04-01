В России автомобили подорожали до 50% всего за месяц 3 1.04.2022, 19:47

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Вверх пошли цены почти на все модели.

В марте 2022 года подорожание отдельных моделей популярных марок составило 50%. Среди тех, кто продемонстрировал рост цен, Mazda, Nissan, Mitsubishi и пару десятков других брендов, сообщает «Новое время».

В целом покупать автомобили в России стало дороже на 35−45%, чем это было в феврале. Цены повысили 26 крупнейших автомобильных марок, представленных в России — причем, подорожали практически все их модели.

Болье всего подорожали Isuzu D-Max, Opel Vivaro, Pegeot Expert Refri, несколько комплектаций Lada — здесь наблюдался рост до 50%.

Популярные автомобили Kia теперь стоят на 24−39% дороже, Subaru на 25%, Mazda, Nissan и Citroen — на 35%, Renault — на 38%, Mitsubishi — на 42%.

Китайские Chery сейчас тоже стоят дороже, но поднятие цены здесь более умеренное и составляет от 15 до 25% в зависимости от модели.

Некоторые компании, по данным агентства Автостат, повышали цены дважды за последний месяц, что объясняется постоянным ростом курса доллара, приостановкой поставок, сбоями в производстве и общей нестабильностью рынка.

Впрочем, все вышеперечисленное продолжается и по сей день, что позволяет предположить дальнейший рост цен на автомобили. А вместе с ним и вполне вероятное падение продаж, во-первых, из-за подорожания, а во-вторых, из-за сложностей с обслуживанием.

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