На 2 апреля синоптики в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 1.04.2022, 20:05
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По большей части территории пройдут осадки.
В субботу, 2 апреля, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: по большей части территории пройдут осадки — снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождём. По югу страны прогнозируются сильные осадки. Ветер будет северо-западный порывистый, местами сильный порывистый.
Ночью термометры покажут от 5 мороза по северо-западу до 3 тепла по юго-востоку. Днём ожидается 0...+6.