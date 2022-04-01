На 2 апреля синоптики в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 1.04.2022, 20:05

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По большей части территории пройдут осадки.

В субботу, 2 апреля, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: по большей части территории пройдут осадки — снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождём. По югу страны прогнозируются сильные осадки. Ветер будет северо-западный порывистый, местами сильный порывистый.

Ночью термометры покажут от 5 мороза по северо-западу до 3 тепла по юго-востоку. Днём ожидается 0...+6.

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