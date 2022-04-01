МИД Чехии призвал дипломатов РФ «покинуть тонущий корабль» 1.04.2022, 20:09

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Чешские дипломаты призвали российских коллег покинуть круг пособников зла.

МИД Чехии опубликовал открытое письмо российским дипломатам, в котором призвал их перестать поддерживать войну в Украине. Документ опубликован в твиттере ведомства, его подлинность подтвердили в МИД Чехии агентству Reuters.

Письмо написано на английском и русском языках и адресовано не только сотрудникам российского посольства в Чехии, но и всем работникам российской дипломатической службы, к которым чешские дипломаты обращаются как к коллегам, сообщает "Радио Свобода".

🇨🇿 Appeal to Russian colleagues, diplomats, men and women of the Russian diplomatic service.



Colleagues, we implore those of you who have a conscience and who maintain the capacity to recognize evil: take yourself out of this circle of accomplices. #StopPutinsLies



Appeal ⬇️ pic.twitter.com/dumWJcT8o8 — Czech MFA (@CzechMFA) April 1, 2022

"Мы способны осознать, действует ли политическая элита против национальных интересов, – говорится в письме. – Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что руководство государства вас обмануло", – в связи с войной в Украине, пишут чешские дипломаты, перечисляя результаты боевых действий, начатых Россией: гибель мирных жителей, разрушение городов, названное "апокалиптическим".

По мнению авторов письма, Россию в результате нынешних событий по вине ее властей, названных "коррумпированной элитой, превращающейся в геронтократию", ждет "резкое падение во тьму прошлого". В конце концов, как считают в МИД Чехии, руководителей России ждет ответственность за военные преступления. Авторы письма "умоляют" российских коллег покинуть круг "пособников зла" и "покинуть тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всем мире".

Российский МИД или посольство РФ в Праге на письмо пока не отреагировали.

Чехия активно выступает против российского вооруженного вторжения в Украину. Чешский премьер Петр Фиала был одним из немногих лидеров, посетивших Киев после начала вторжения. В стране проходят многотысячные акции солидарности с Украиной, государство и многочисленные волонтеры оказывают поддержку беженцам.

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