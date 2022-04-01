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Облучившихся на ЧАЭС оккупантов лечат в Белоруси как «раненых»

  • 1.04.2022, 20:32
  • 2,340
Облучившихся на ЧАЭС оккупантов лечат в Белоруси как «раненых»

Оккупантов лечат в Гомельской области.

В белорусском центре радиационной медицины разместили российских оккупантов, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в "Фейсбуке".

"По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

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