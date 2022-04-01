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Макрон принял в Елисейском дворце мэра Мелитополя, которого похищали оккупанты

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  • 1.04.2022, 21:11
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Макрон принял в Елисейском дворце мэра Мелитополя, которого похищали оккупанты

После встречи президент Франции написал твит на украинском.

1 апреля президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце освобожденного из плена российских оккупантов мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова. Фотографии встречи опубликовали телеканал BFMTV и агентство EPA.

Макрон сказал Федорову, что Франция "продолжит усилия" на стороне Украины.

"Господин мэр, мы рады видеть вас здесь. Не смею представить, через что вам пришлось пройти. Мы были расстроены, когда вас похитили", – сказал президент.

Фото: EPA

Федоров во время визита в Париж был в составе украинской делегации, в которую входил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, отметило агентство "Укринформ".

На фотографиях, опубликованных Макроном в Twitter, также можно рассмотреть народных депутатов Алену Шкрум ("Батьківщина") и Марию Мезенцеву ("Слуга народа").

После встречи с Федоровым президент Франции написал твит на украинском: "Трудно представить, что пережил похищенный российской армией мэр Мелитополя. Теперь он на свободе, и мы услышали его рассказ. Он ошеломляет. Я выразил ему и приехавшим с ним депутатам Верховной Рады наше восхищение и поддержку. Бок о бок с Украиной, решительно и до конца!".

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