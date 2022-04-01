Экс-глава Нацбанка Беларуси: Уровень инфляции для пенсионеров выше, чем официальный 5 1.04.2022, 21:44

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По уровню пенсий Беларусь находится среди самых отстающих стран Европы.

Реальный уровень инфляции для пенсионеров выше, чем официальный, потому что пенсионеры покупают товары первой необходимости, то есть продовольствие. А рост цен на него у нас на 5–10 % выше.

В этом году в Беларуси начнет работать механизм добровольной накопительной пенсионной системы. На какие доходы смогут рассчитывать будущие пенсионеры, подсчитать невозможно.

Так выгодна ли накопительная пенсионная система? Об этом газета «Белорусы и рынок» спросила бывшего главу Нацбанка Станислава Богданкевича. Кроме того, он прокомментировал и текущую ситуацию с пенсиями.

— Накопительная пенсионная система имеет смысл только в стабильной экономике. Если бы такая накопительная система существовала с 1995 года, то людям было бы выгодно вкладывать эти деньги во что-то другое или тратить на себя: они бы приобрели больше, чем то, что получат с пенсии сейчас. Скажем, раньше на 100 рублей они могли приобрести десять вещей, а сейчас одну.

Экономической стабильности у нас никогда не было. Сбережения в национальной валюте всегда обесценивались. Поэтому люди постоянно скупали доллары и евро. Некоторые покупали российские рубли, но они сейчас обесцениваются с галопирующей скоростью.

— Сейчас в Беларуси курс доллара и евро растет. Как это отразится на пенсионерах?

— Рост курса валют отразится на пенсионерах косвенно, через инфляцию. Девальвация национальной валюты всегда ведет к росту цен на импорт и в конечном итоге к росту цен на все товары народного потребления. Получая ту же зарплату или пенсию, люди станут беднее.

— Раньше тоже бывали кризисы, но как-то же их переживали?..

— Куда деваться пенсионеру… Есть дача, есть бульба. Банкротства страны не будет. Вопрос в том, что девальвация национальной валюты ведет к ухудшению уровня жизни. Нынешняя девальвация не обвальная, она постепенно разрушает экономику и снижает качество жизни.

— Что сейчас нужно делать, чтобы помочь пенсионерам?

— Главное, чтобы пенсии индексировались на процент больший, чем уровень инфляции. Нужно учесть, что реальный уровень инфляции для пенсионеров выше, чем официальный, потому что пенсионеры покупают товары первой необходимости, то есть продовольствие. А рост цен на продовольствие у нас на 5–10 % выше, чем официальная инфляция. Защитить пенсионеров можно только индексацией пенсий.

— Накопительная пенсионная система не лучший вариант. Что же делать, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить нормальную старость пенсионерам? Повышать пенсионный возраст?

— Пока люди не стали пенсионерами, они должны быть гражданами, а не подданными. Они должны быть активны в общественной жизни, следить за тем, чтобы избирались грамотные политики, а не любители популизма. Только так можно помочь будущим пенсионерам.

По уровню пенсий Беларусь находится среди самых отстающих стран Европы. Но мы же не глупее финнов, поляков, немцев. Такие же. Просто за счет неграмотного управления у нас производительность ниже и потерь больше.

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