Украинские военные освободили городок Бородянка

Украинские военные освободили городок Бородянка2
- 1.04.2022, 21:53
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Фотофакт.
Украинские защитники продолжают освобождать города и поселки от российских оккупантов. В этот же раз, подразделения ВСУ освободили Бородянку в Бучанском районе Киевской области.
Об этом Twitter-аккаунт ArmyInform.
#Borodyanka, #Bucha district of #Kyiv region under 🇺🇦 control.#StopRussia #UkraineWillWin #UAarmy pic.twitter.com/VQo1QTZ1lJ— ArmyInform (@armyinformcomua) April 1, 2022
Пока детали не раскрываются.
На фотографии украинские защитники позируют с флагом Украины на фоне отделения полиции в Бородянке, которое было сожжено русскими захватчиками.