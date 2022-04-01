Украинские военные освободили городок Бородянка 2 1.04.2022, 21:53

4,222

Фотофакт.

Украинские защитники продолжают освобождать города и поселки от российских оккупантов. В этот же раз, подразделения ВСУ освободили Бородянку в Бучанском районе Киевской области.

Об этом Twitter-аккаунт ArmyInform.

Пока детали не раскрываются.

На фотографии украинские защитники позируют с флагом Украины на фоне отделения полиции в Бородянке, которое было сожжено русскими захватчиками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».