Экс-футболист минского «Динамо»: Лукашенко боится, что его могут поймать и пристрелить 4 1.04.2022, 22:16

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Как охрана диктатора испугалась детей.

Украинский футболист Андрей Бацула, который успел поиграть в минском «Динамо», рассказал о встрече с Лукашенко. Его слова приводит «Трибуна»:

– Лукашенко на открытии «Динамо-Юни»? Тогда машину надо было парковать вдали от стадиона. Запустили нас, футболистов, и детей из академии – все по паспортам, металлодетекторы, чтобы попасть на стадион. Когда сказали, что Лукашенко подъезжает к стадиону, детей попросили все пластиковые стаканчики (они чай пили, потому что было холодно) поубирать, потому что, не дай Бог, ребенок кинет стаканчиком в Лукашенко.

Жмурики (имеются в виду охранники Лукашенко – прим.), такие крепенькие парнишки, ходили в спортивной одежде. Все как один были одеты – кепочка, кроссовочки, с барсеточками, рация у них была. Увидел всю его [Лукашенко] сущность, как он боится за себя, что его могут где-нибудь поймать и пристрелить. Потому что под каждым деревом вокруг стадиона стоял такой вот парнишка с барсеточкой. Кого он [Лукашенко] мог бояться, когда и так по спискам всех пустили – детей, основную футбольную команду и дублирующий состав?

По итогу мы послушали речь, он [Лукашенко] сказал, что мы все плохие футболисты, плохие тренеры, у нас у всех высокие зарплаты, а он один хороший, был суперфутболист, правда, у него карьера не сложилась, потому что травму получил. 90 процентов его речи было [о том], какие мы все плохие, и министры попали под раздачу. И только в конце сказал: «Поздравляю вас с открытием [стадиона].

Лукашенко – человек-негатив. Человек, который не знает, за что уже схватиться, за какую последнюю соломинку, чтобы остаться на плаву. Думаю, скоро они [приспешники Лукашенко] будут бояться собственной тени, так как их никто не любит.

Запомнилось, мы стояли все вместе, он [Лукашенко] к нам подошел и сказал: «В этом году – третье место». Мы: «Постараемся». А он нам: «За постараемся деньги не платят.

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