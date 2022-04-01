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США анонсировали новые санкции против 120 российских и белорусских компаний

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  • 1.04.2022, 22:17
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США анонсировали новые санкции против 120 российских и белорусских компаний

Это предприятия оборонного, аэрокосмического и морского секторов экономики.

США объявили, что внесут в «черный список» еще 120 российских и белорусских компаний оборонного, аэрокосмического и морского секторов экономики.

— Мы продолжим налагать беспрецедентные издержки, укреплять позиции Украины и доводить избранную Путиным войну до стратегической неудачи, — заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бэдингфилд.

По ее словам, добавление в санкционный список означает, что эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой им будет отказано в большинстве, если не во всех этих случаях.

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