Украина признала Россию государством-террористом 5 1.04.2022, 22:21

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Знаки «Z» и «V» теперь вне закона.

Верховная Рада Украины приняла Закон, который признает Россию государством-террористом и запрещает пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, а также символики российского вторжения в нашу страну - речь идет о буквах "Z", "V" и других буквах, применяемых на российской военной технике.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Россия признается государством-террористом, осуществляющим:

геноцид украинского народа;

физическое уничтожение;

массовые убийства граждан Украины;

совершение международных преступлений против гражданского населения;

использование запрещенных методов войны;

разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры;

создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

"За" данный законопроект проголосовало 311 народных избранников.

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