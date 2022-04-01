Украина признала Россию государством-террористом

Украина признала Россию государством-террористом5
- 1.04.2022, 22:21
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Знаки «Z» и «V» теперь вне закона.
Верховная Рада Украины приняла Закон, который признает Россию государством-террористом и запрещает пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, а также символики российского вторжения в нашу страну - речь идет о буквах "Z", "V" и других буквах, применяемых на российской военной технике.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Россия признается государством-террористом, осуществляющим:
геноцид украинского народа;
физическое уничтожение;
массовые убийства граждан Украины;
совершение международных преступлений против гражданского населения;
использование запрещенных методов войны;
разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры;
создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.
"За" данный законопроект проголосовало 311 народных избранников.