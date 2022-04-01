Президент Европарламента пообещала, что Украина «быстро» станет кандидатом в ЕС 4 1.04.2022, 22:43

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Также Брюссель поможет отстраивать украинские города и села.

Президент Европарламента Роберта Мецола заверила, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС, а Евросоюз поможет ей с восстановлением после завершения войны, пишет «Новое время».

«Хочу сказать от имени всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента», — сказала Мецола во время совместного брифинга с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Президент Европарламента пообещала, что Украину официально и быстро признают кандидатом на вступление в ЕС, а объединение приложит все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, пострадавшие и уничтоженные в результате российских ударов.

«Преступное вторжение [российского диктатора Владимира] Путина в Украину ставит Россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и мировым порядком, основанным на правилах. Мы не оставим это без ответа», — цитирует ее заявление агентство Reuters.

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