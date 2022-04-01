На Востоке ВСУ отбили шесть атак и уничтожили около 280 солдат РФ

На Востоке ВСУ отбили шесть атак и уничтожили около 280 солдат РФ4
- 1.04.2022, 22:55
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Враг пытался большими силами прорвать украинскую оборону.
ВСУ отбили шесть атак РФ на Востоке и уничтожили до 280 российских оккупантов. Об это сообщает ОТГ Восток в «Фейсбуке».
«Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские воины уничтожили:
личного состава — до 280;
танков — 6;
БТР — 22;
БМП — 19;
артиллерийских систем, минометов — 6;
РСЗО — 2;
АТ — 14;
БПЛА — 3.