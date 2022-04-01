На Востоке ВСУ отбили шесть атак и уничтожили около 280 солдат РФ 4 1.04.2022, 22:55

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Враг пытался большими силами прорвать украинскую оборону.

ВСУ отбили шесть атак РФ на Востоке и уничтожили до 280 российских оккупантов. Об это сообщает ОТГ Восток в «Фейсбуке».

«Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины уничтожили:

личного состава — до 280;

танков — 6;

БТР — 22;

БМП — 19;

артиллерийских систем, минометов — 6;

РСЗО — 2;

АТ — 14;

БПЛА — 3.

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