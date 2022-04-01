«Люди собираются стоять и на выходных, чтобы в понедельник податься» 1.04.2022, 23:08

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Что происходит в очереди за апостилем в Минске?

Уже две недели, как в Беларуси снова принимают документы на апостиль. И все это время ежедневно возле главного консульского управления МИД в Минске собираются огромные очереди в несколько сотен человек. Волонтерам, которые пытались организовать людей в очереди, сотрудники МИД запретили это делать. О том, что происходит возле консульского управления, «Белсату» рассказал минчанин, который уже вторую неделю ждет возможности поставить на свои документы апостиль.

«Люди собираются стоять и на выходных, чтобы в понедельник податься»

21 марта главное консульское управление МИД Беларуси возобновило прием документов на апостиль. Перед этим, 10 марта, якобы по техническим причинам принимать документы перестали. С самого утра 21 марта возле консульства собралась огромная очередь из желающих поставить апостиль. Людей не стало меньше и после того, как 22 марта стало известно, что теперь легализация одного документа будет стоить 32 рубля (раньше было 16 рублей), а апостиль на одном документе – 160 рублей (раньше было 16 рублей).

Начали появляться сообщения, что очередь пытались разогнать. Наш собеседник (имя попросил не называть), который уже две недели стоит под МИД в ожидании апостиля, говорит, что в первые дни люди стояли у самой двери, была толкотня, и милиции пришлось вмешаться, чтобы сотрудники консульства имели возможность пройти.

Когда очередь становилась только больше, люди поняли, что надо как-то самоорганизовываться. Появились волонтеры, которые составляли списки, начали устраивать дежурства по 5-6 человек по два часа, круглосуточно. Люди менялись, могли ходить на работу, рассказывает минчанин. Приходили соответственно со своими номерами и спокойно подавались. Не было никакого шума, очередь никому не мешала.

– Но вчера (31 марта – ред.) какому-то сотруднику МИД вдруг не понравилось, что люди самоорганизовались, и после приема он приказал всех волонтеров и списки убрать, – рассказывает мужчина. – В итоге люди снова начали занимать очередь с 5 часов вечера, чтобы сегодня податься. Снова стоят под дверью МИД по 12-15 часов. Сегодня, когда я уходил, было 200 человек. Говорят, что собираются и на выходных там стоять, чтобы в понедельник попасть в консульство.

«Таких очередей возле МИД не видел даже после выборов 2020 года»

Чем сотрудникам МИД не понравилась самоорганизация людей в очереди, они не объяснили, говорит наш собеседник. Однако пообещали принимать документы быстрее.

– Сегодня вышел сотрудник, разделил очередь на тех, у кого один документ, и у кого два и более, – говорит минчанин. – У кого один документ, сразу их пособирали и занесли внутрь, а людям потом отдавали квитанции. Остальные остались ждать, их принимали в обычном режиме.

Кроме того, увеличили время приема документов – если раньше принимали с 8 до 10:30 часов утра, то сейчас – до 12:00.

За это время успевают принять 70-100 человек, но это очень мало, говорит собеседник «Белсата».

– В списках волонтеров было почти 3000 человек. Из них податься успели только около 800, – отмечает минчанин. – Я таких очередей возле МИД не видел даже после событий августа 2020 года.

Апостиль – это специальный штамп, который легализует документы. Документ, выданный в одном государстве, получает юридическую силу в другом после проставления апостиля. Ставят его на личные, деловые документы, а также их копии и переводы, заверенные нотариально.

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