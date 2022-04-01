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Байден: Более 30 стран объединились, чтобы лишить Путина энергетического оружия

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  • 1.04.2022, 23:15
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Байден: Более 30 стран объединились, чтобы лишить Путина энергетического оружия

США и союзники обрушат цены на нефть.

Более 30 стран договорились направить на мировой рынок дополнительные объемы нефти для снижения цен на топливо. Речь идет о десятках миллионах баррелей.

Об этом 1 апреля заявил президент США Джо Байден, пишет «Новое время».

«Я согласовал этот шаг с союзниками и партнерами по всему миру. Сегодня утром более 30 стран в мире собрались на внеочередную встречу и согласились высвободить для рынка десятки миллионов дополнительных баррелей нефти», — сказал он.

Байден не уточнил, о каких странах идет речь, но заявил, что «страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия против не только американских семей, но и семей в Европе и во всем мире».

Как сообщалось, накануне Байден объявил о решении направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. «Насколько снизятся цены — никто не знает», — сказал он при этом.

Байден назвал нынешнее высвобождение топлива из стратегического запаса США наиболее масштабным в американской истории. Президент добавил, что его администрация работает с американскими производителями нефти для увеличения ее производства.

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