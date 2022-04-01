The Guardian: Амбиции Путина в Украине сдержит только полное военное поражение 1.04.2022, 23:45

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Запад должен помочь Украине разбить российскую агрессию.

Последняя неделя дала еще больше доказательств, что Россия признала свою неспособность достичь поставленной цели завоевать Украину военной силой. На фоне переговоров российская армия оставила попытки оцепить Киев. И появились соображения, что это может быть связано с первоочередной целью русской войны захватить только территорию на востоке страны.

А еще прежде мирный диалог между Россией и Украиной начал переходить к фазе более предметных обсуждений. Хотя раньше Москва просто объявляла свои ультиматумы, приводит статью The Guardian «Зеркало недели. Украина». Заявление России о сокращении операций вокруг Киева и о сосредоточении наступления на Донбассе — это тот редкий случай, когда слова российского Минобороны оказались правдой. «Разрыв шаблонов» заключается не в том, что Россия действительно делает то, что говорит. Непонятно, почему она вообще производит такие объявления.

Россия выставила отвод своих сил от Киева как уступки, чтобы якобы «усилить взаимное доверие» на переговорах. Но было очевидно, что русское наступление на этом фронте провалилось и в некоторых случаях было отброшено армией Украины. Разворот к операциям на востоке и опрокидывание разбитых российских подразделений с северного фланга — это признание со стороны Москвы, что у нее больше нет сил, необходимых для завоевания всей Украины.

На самом деле, России приходится стягивать остатки живой силы, чтобы просто поддержать активность текущих операций. Наращивая силы перед вторжением, Москва стягивала войска со всех уголков, включая Арктику и Дальний Восток. Теперь большинство из этих войск было разбито в боях. Поэтому Россия стягивает все возможные остатки сил из всех возможных источников, включая вербовку наемников в Сирии.

Нынешний украинский успех в отражении российского наступления означает, что всей стране сейчас не угрожает оккупация. Однако это не означает, что риски для будущего Украины как суверенной страны тоже уже исчезли. Россия и в прошлом неоднократно катастрофически начинала войны, но потом добивалась своего, стягивая солдат и ресурсы на поле битвы, чтобы просто задушить врага массой. Опасность в том, что РФ может вести войну на истощение, невзирая на тяжелые потери среди плохо подготовленных солдат или обвал экономики. Вопрос в том, сможет ли Украина сохранять интерес и поддержку Запада так же долго.

Тем временем Россия продолжит устраивать гуманитарные катастрофы с целью оказать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки и покончить с боями. Киев и дальше будет под угрозой. Отказ от попыток пойти в наступление и захватить больше территорий вокруг столицы не означает, что Россия не будет проводить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских городов.

Зеленский уже намекнул, что нейтральный статус Украины будет приемлемой уступкой для прекращения войны. Но такой выход сам по себе таит в себе опасность. Зеленский знает лучше, чем кто-либо, что нейтралитет с «гарантиями безопасности» — это как раз тот статус, который был у Украины десять лет назад. И он не помешал России оккупировать Крым и развязать войну на Донбассе. Чтобы это имело хоть какое-то значение, за теми же словами нужно скрыть совершенно другой международный статус. Кроме того, существует опасность и того, что временное прекращение огня, так упорно поддерживающийся Западом, может перерасти в постоянное разделение страны, которое закрепит российские территориальные завоевания.

Издание пишет, что оптимизм придает сопротивление населению на территориях, которые сейчас временно контролирует Россия. Но также факт в том, что Москва очень успешно подавляет любые движения сопротивления посредством применения жестокой силы против мирного населения. Если Москва захочет закрепить свою власть на тех территориях, которые она сейчас контролирует, единственное, что может сорвать эти ее планы — это более напористое наступление украинской армии.

В конце концов, многое будет зависеть от того, что сама Россия назовет «победой». Она уже перекроила свои первоначальные цели войны. Потому что те, которые были у нее поначалу, она не смогла достичь. Представление, что украинцы это якобы только «растерянные россияне», которые только и ждут, чтобы их освободили от «нацистов» в Киеве, были развеяны первым же контактом с реальностью в Украине. Никто не бросается в русские объятия. И Москве приходится дорого платить за каждый дюйм украинской территории.

Так какой бы «победой» она не удовлетворилась, вряд ли это будет то, чего Россия хотела добиться сначала. Но это не важно, поскольку Кремль очень крепко держит в руках общественное мнение, убеждая население, что продолжается «освободительная война». На самом деле, русское провозглашение победы необязательно должно иметь что-то общее с реальным результатом войны.

Но если Путин закончит войну с убеждением, что Россия не проиграла, это будет серьезной проблемой. Ничто его не удержит от планирования новых войн с целью завоевать народы, существование которых он называет «ошибкой». России понадобится время, чтобы построить свою армию и переориентировать экономику, чтобы она могла существовать под санкциями. Амбиции Путина сменит только одно — четкое и неоспоримое поражение, которое нельзя будет спрятать за новыми вымыслами о том, чего Москва якобы хотела добиться, когда развязывала войну. Теперь, как и в начале этой агрессии, Запад обязан помочь Украине нанести России это поражение.

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