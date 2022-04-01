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Снова Чернобаевка!

  • 1.04.2022, 23:55
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Снова Чернобаевка!

ВСУ накрыли российские войска в Херсонской области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в настоящее время российские войска в Херсонской области стоят на оборонных позициях, а украинские войска – в наступательном процессе.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.

"Но российские войска в обороне стоят. Поздравляю, только что была двенадцатая Чернобаевка. За три минуты до эфира мне сообщили", – добавил он.

Об очередном разгроме российских войск в Чернобаевке, где расположен аэропорт возле Херсона, подтвердил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет ТСН.

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