Снова Чернобаевка!
- 1.04.2022, 23:55
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ВСУ накрыли российские войска в Херсонской области.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в настоящее время российские войска в Херсонской области стоят на оборонных позициях, а украинские войска – в наступательном процессе.
Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.
"Но российские войска в обороне стоят. Поздравляю, только что была двенадцатая Чернобаевка. За три минуты до эфира мне сообщили", – добавил он.
Об очередном разгроме российских войск в Чернобаевке, где расположен аэропорт возле Херсона, подтвердил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет ТСН.