Россия потеряла роту солдат и много техники при попытке взять Александровку 10.04.2022, 8:02

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Захватчики развернули военные госпитали из-за огромного количества раненых.

Российские оккупанты упорно пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка. Однако штурм на Южнобугском направлении вновь не дал противнику желаемого результата.

Как заявили в Генштабе ВСУ, во время очередного наступления враг потерял почти роту личного состава тактической группы.

Неутешительная ситуация и с техникой оккупантов.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих ВС РФ, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется. Также, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильного поставка запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад по территории Ярославской области РФ для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито 8 атак врага, уничтожено 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

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