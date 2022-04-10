Во Франции проходят выборы президента 10.04.2022, 8:07

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Фаворитами гонки являются действующий президент Эмманюэль Макрон и правая популистка Марин Ле Пен.

Во Франции в воскресенье, 10 апреля, проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8 до 19 часов по местному времени (с 9.00 до 20.00 по Минску). Правом голоса обладают около 49 млн французов, передает dw.com.

Опросы общественного мнения называют фаворитами президентской гонки действующего главу государства Эмманюэля Макрона и представительницу правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, временно отказавшуюся от руководства этой политической силой. В 2017-м оба политика вышли во второй тур выборов, по итогам которого Ле Пен почти вдвое уступила Макрону (33,9 и 66,1 процента голосов соответственно).

Конкуренцию им составляют, среди прочих, экс-публицист праворадикального толка, глава движения "Реконкиста" Эрик Земмур, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, представитель партии "Европа - Экология - "Зеленые" Янник Жадо, а также мэр Парижа Анн Идальго от Французской социалистической партии.

Не более двух сроков подряд

Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится второй тур. Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд.

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