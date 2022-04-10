Польша готовится полностью запретить импорт газа и угля из России 10.04.2022, 8:16

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Решение может быть принято в ближайшее время.

Польша планирует в ближайшие месяцы запретить поставки энергоресурсов из России. Речь идет об импорте газа и угля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью Berliner Zeitung.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", - отметил Шинковский.

Он также подчеркнул, что только совместное решение европейских государств окажет значительное влияние на российскую экономику.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал к внедрению глобального эмбарго на нефть Российской Федерации.

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