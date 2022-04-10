Войска РФ начали первый этап «большой битвы» за Донбасс 10.04.2022, 8:23

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Раскрыты планы врага.

Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области. Оккупанты ожидают прибытия подкрепления для проведения следующего этапа. Россияне попытаются атаковать одновременно с северных и южных направлений.

Для нападения намерены использовать войска с Дальнего Востока, 5-ю армию и подразделения, переброшенные с Киевского, Черниговского и Сумского направлений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину он рассказал о том, что первый этап наступления РФ на Донбасс уже начался. Ожидается подключение других войск для проведения второй фазы. Наступать планируют одновременно с северных и южных направлений.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 БТГ (батальйонно-тактических групп), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум", - сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что дополнительное подкрепление с Дальнего Востока еще не прибыло к позициям для наступления. Войска, которые вывели с северного направления, к наступлению пока не готовы.

В Министерстве внутренних дел Украины также заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

Как сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, преимущественно в Рубежном и Попасной в Луганской области все время ведутся бои.

Планы России по наступлению на Донбасс

В Министерстве обороны Украины говорили о том, что РФ продолжает проводить мероприятия по перегруппировке своих войск. Оккупанты готовят новое наступление. Их целью является захват всех районов Донецкой и Луганской областей. Возможно, они попытаются оккупировать и Харьков, но ресурсов для взятия города у захватчиков нет.

В Министерстве внутренних дел Украины также заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

Как сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, преимущественно в Рубежном и Попасной в Луганской области все время ведутся бои.

В НАТО заявили, что Россия не изменила своих целей, и по-прежнему будет пытаться захватить Украину. Москва перемещает свои основные силы для захвата Донбасса. Альянс считает, что в зоне ООС пройдут серьезные бои.

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