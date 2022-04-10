Стало известно, какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 10.04.2022, 8:28

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Прогноз для Минска и областей.

Весна уже приближается к своему экватору, но погода в начале апреля пока не сильно радует белорусов. Лишь в середине этой недели в стране потеплело и слышны были даже первые грозы. Что ждет нас дальше? С 11 по 17 апреля в стране ожидается неустойчивая, влажная, умеренно теплая, но спокойная погода, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие кратковременные осадки. Ночью и утром возможны слабые туманы, ухудшающие видимость до километра. Ночью −1…+4°C, днем в понедельник +7…+9°C, во вторник — +8…+10°C.

В середине недели по востоку Беларуси ожидаются кратковременные осадки. Ночью в стране 0…+5°C, днем в среду от +4°C по северу-востоку до +10°C — по западу.

В начале второй половины недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром слабые туманы, ухудшающие видимость до километра. Ночью −2…+2°C, днем в четверг +3°C по Витебской области до +11°C по Брестской. В пятницу +4…+8°C.

К выходным, предварительно, существенных изменений в погоде не произойдет. Ожидаются небольшие кратковременные осадки. Ночью -3°C…+3°C. Днем в субботу от +9°C по северо-востоку до +17°C по юго-западу.

В воскресенье от +6°C по северной половине до +19°C по юго-западу.

Брест

В Бресте предстоящая неделя начнется с +7°C (днем в понедельник).

Вторник +11°C

Среда +15°C

Четверг +18°C

Пятница +13°C (дождь)

Суббота-воскресенье +11°C

Витебск

В Витебске в понедельник днем ожидается +8°C.

Вторник +9°C

Среда +11°C

Четверг +12°C

Пятница +9°C

Суббота +7°C

Воскресенье +11°C

Гомель

В Гомеле в понедельник днем также +8°C. Днем во вторник и в субботу ожидается дождь.

Вторник +9°C

Среда +11°C

Четверг +12°C

Пятница +13°C

Суббота-воскресенье +11°C

Гродно

В Гродно в понедельник днем +8°C.

Вторник +12°C

Среда +15°C

Четверг +17°C

Пятница +11°C

Суббота +9°C

Воскресенье +12°C

Могилев

В Могилеве в понедельник днем +8°C. В пятницу возможен дождь.

Вторник +9°C

Среда +10°C

Четверг +12°C

Пятница +11°C

Суббота +7°C

Воскресенье +11°C

Минск

В Минске в понедельник днем также +8°C.

Вторник +9°C

Среда +13°C

Четврег +15°C

Пятница +11°C

Суббота +8°C

Воскресенье +11°C

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