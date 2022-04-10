Вторая Чернобаевка: ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов в Мелитополе
- 10.04.2022, 8:32
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Был «накрыт» мелитопольский аэродром.
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов в Мелитополе.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью Марку Фейгину, передает УНИАН.
"Счастлив объявить "пятый" Мелитополь, который становится Чернобаевкой", - сказал Арестович, подразумевая, что армия РФ терпит многочисленные поражения в Запорожской области, какие ранее фиксировали на Херсонщине.
Он отметил, что был накрыт мелитопольский аэродром.
"Тоже с пунктом управления. Рвалось часа два. Любо-дорого", - добавил он.