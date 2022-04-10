Что происходит на главных направлениях боев: утренняя сводка Генштаба ВСУ 10.04.2022, 8:48

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Враг пытается прорвать украинскую оборону в районе города Изюм.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на начало 46-х суток войны. Противник пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Николаевском направлении оккупанты также осуществляют попытки улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование города Харькова, осуществляет обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.

Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в город Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Однако ему это не удалось.

Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригорьевку и Шевченково.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих Вооруженных сил РФ, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала.

Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется. Также, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильного поставка запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад из территории РФ (Ярославская область) для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски домов гражданского населения.

Они проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продуктов питания. Осуществляют допросы относительно мест работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, участников АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

В Луганской области усиливаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито 8 атак врага, уничтожено 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотников и 4 крылатые ракеты.

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