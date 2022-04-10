Bloomberg: Дефолт России впервые за столетие практически неизбежен 3 10.04.2022, 8:52

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Это будет иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Дефолт России впервые в XXI веке кажется неизбежным.

Об этом пишет Bloomberg.

Казначейство РФ приостановило перечисление долговых средств в долларах США со счетов страны в американских банках. Кроме того, Россия, нарушив правила по двум облигациям, заплатила трейдерам в рублях вместо долларов.

И хотя некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго избегать дефолта, данные по страховому покрытию долга теперь дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Кроме того, вчера агентство S&P понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

В то же время страна до сих пор получает миллиарды долларов от экспорта нефти и топлива, что фактически защищает хрупкую экономику агрессора Хотя аналитики и утверждают, что быстрого восстановления экономического положения России уже не будет из-за количества введенных санкций.

"Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десять лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для РФ и россиян", - высказался стратег Bluebay Asset Management Тим Эш.

С начала года в России больше всего выросли цены на: сахар (53%), соль (18%), маргарин (14%), капусту (85%), лук (63%), морковь (53%).

Цены в России растут и на непродовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.

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