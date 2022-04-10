Россия повторяет те же ошибки, что и СССР в Афганистане 13 Владимир Вятрович, «Главред»

10.04.2022, 9:31

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Владимир Вятрович

Нажат спусковой механизм уничтожения империи.

Захватническая война, которая планировалась как легкая прогулка, но превратилась в настоящий ад.

Массовое сопротивление захватчикам. Массовые убийства гражданского населения. Осуждение агрессии западными демократиями повлекло не только экономические санкции, но и поставки оружия, которое помогло бить оккупантов.

Именно так выглядела развязанная Советским Союзом война в Афганистане.

Война, которая не только завершилась поражением коммунистической империи, но и стала одним из главных спусковых механизмов, которые привели эту империю к развалу и исчезновению с политической карты мира.

Путинская Россия, которая объявила себя "государством-продолжательницей СССР, а его распад — "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века", имеет все шансы повторить судьбу Советского Союза.

И снова спусковым механизмом уничтожения империи станет начатая ею захватническая война. Война в Украине.

Когда в декабре 1979 года 80-тысячная советская группировка начало вторжения в Афганистан, все, казалось, шло по плану. Но вскоре оказалось, что захватить города и несколько дорог — еще не значит покорить страну. Вооруженное сопротивление разворачивалось все шире.

Оккупантов ненавидела вся страна, и они ответили. Ответили массовыми убийствами мирного населения. Советская авиация и артиллерия стирали с лица земли города и села вместе с жителями, на каждом шагу происходили расстрелы и пытки.

За время советской интервенции погибло не менее миллиона афганцев.

Но это не сломило народное сопротивление.

Свободный мир был возмущен варварским нападением СССР на независимое государство и страшными преступлениями против афганских граждан.

Отношение к Советскому Союзу, и без того не слишком дружелюбное, стало откровенно враждебным. 65 стран, включая США, Канаду, ФРГ, Японию и даже Китай, бойкотировали летнюю Олимпиаду в Москве. США запретили поставки в Советский Союз зерна и техники.

А главное — начали помогать афганским повстанцам, в том числе и современным вооружением. Именно американские "Стингеры" дали возможность моджахедам сбивать советские самолеты и вертолеты. Спасать своих женщин, родителей и детей.

Война требовала от агрессора все больших затрат и все больше войска. Так называемый "ограниченный интернациональный контингент" рос. Через Афганистан прошло более 600 тысяч советских солдат. По официальным данным 15 тысяч из них погибли, более 50 тысяч были ранены.

Несмотря на все усилия кремлевской пропаганды, в Советском Союзе все больше нарастало недовольство войной. Люди не понимали, за что гибнут или становятся калеками их родные и сколько это еще может продолжаться.

Недовольство, а затем и открытые требования положить конец этой войне в конце концов заставили Москву отступить. В феврале 1989 года, после 9 лет войны, последние советские солдаты покинули Афганистан. Но в самом СССР, в том числе из-за этой кровавой бойни, уже начались необратимые процессы, которые через полтора года привели к его краху.

Война России против Украины - во многом подобна советской войне в Афганистане. Но есть и много отличий. И эти отличия - не в пользу захватчиков.

В той войне украинцы воевали в составе оккупационной армии, а сейчас защищают свою страну от агрессоров. Не воюют теперь за Россию и другие бывшие республики СССР, а ныне — независимых государств. Зато Москва использует как пушечное мясо в Украине прежде всего мобилизованных из порабощенных Калмыкии, Бурятии, Дагестана…

В Афганистане интервенты быстро захватили столицу и все основные города, убили президента и поставили свою марионеточную власть. Афганская армия была поставлена на службу оккупантам, а сопротивление велось партизанскими методами.

В Украине же ни столицу, ни другие ключевые цели враг не захватил. Президент, парламент и правительство управляют государством. А Вооруженные силы не только дают отпор врагу, но и уже освободили значительную часть оккупированных территорий.

Потери российских оккупантов в Украине за месяц превысили потери Советского Союза за все 9 лет войны в Афганистане.

К тому же, эта война происходит не где-то далеко, а в Европе. И Европа, и весь цивилизованный мир единодушны в поддержке Украины. Санкции против России значительно мощнее, чем в свое время санкции против СССР и это — только начало.

Героическое сопротивление украинского народа будет умножать поток гробов и калек к России, а западные санкции будут разрушать экономику империи зла. Рано или поздно это взорвет империю изнутри.

На этот раз — окончательно и навсегда.

Владимир Вятрович, «Главред»

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