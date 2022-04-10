Не смотрите наверх 7 Артем Черников

10.04.2022, 9:48

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Как у нас воруют инфоповоды.

История нашего мира всегда сопровождалась войнами, делениями территории и политическими влияниями одних государств на другие. Можно даже сказать, что история человечества — это во многом история войн. Древний мир говорит, главным образом, на языке военной истории, потом эпоха кровопролитных средневековых войн. Новое и новейшее время стало еще более извращенным, придумав самые различные методы самоуничтожения. Изменились правила, которые увеличили численность армий и инструментов ведения боя.

Война приняла гибридную форму и, к большому сожалению, касается абсолютно всех. Находясь в информационном поле, без которого жизнь современного человека практически невозможна, мы не по своей воле становимся солдатами цифрового фронта, где каждый день получаем терабайты информации от различных источников. Информационно грамотные люди научились фильтровать и сравнивать факты. Однако следует принять тот факт, что пропагандисты тоже не дремлют. Наверное, для России сейчас одно из самых важных оружий не автоматы, ракеты и танки, а Скабеева, Соловьев и прочая им нечисть. Ежедневное уничтожение разума и воли собственных граждан, чтоб не дай бог, у них проснулся мозг, и они вышли на улицы против военного преступника Путина.

Военные ресурсы у путинской армии заканчиваются. Не исключение и информационные. Как пример: первые упоминания о смерти Жириновского были еще 25 марта. Об этом сообщили как официальные СМИ, так и их источники в Госдуме. Но уже спустя несколько часов СМИ опубликовали опровержение. И стало интересно: не могли же достаточно близкие к власти люди так сильно ошибиться. И видимо не ошиблись. Просто машина пропаганды решила не упускать такой огромный инфоповод и, когда будет необходимо, перетянуть повестку на смерть Жириновского. Так и случилось. О смерти Жириновского объявили после того, как весь мир увидел тот кошмар, который произошел в Буче. Рашисты устроили немыслимое для человека зверство, думая о том, что все равно правительство их прикроет. Но они ошиблись. Машина пропаганды дала колоссальную трещину и проигрывает по всем фронтам. Они кричат на весь мир, что Буча - фейк, но тогда почему они не предоставили видео, как их звери покидают город и на земле лежат зверски убитые женщины, дети, старики. И смерть одного сумасшедшего не может перекрыть факт геноцида тысяч людей в Буче. Об этом и следует думать, видеть реальную картину гораздо лучше, чем слышать.

Тенденция, когда перебивают повестки, наблюдается достаточно часто. Громкие и действительно важные события пытаются перекрыть какими-то пустыми и никчемными вещами. Это все напоминает фильм «Не смотрите наверх», в котором зритель насмехается над глупым правительством, которое не предпринимает никакие методы защиты людей от надвигающейся угрозы астероида, а всячески отвлекает их внимание, разбивая главную повестку. Особенно сильно напомнила мне этот фильм прошедшая церемония Грэмми, на которой вспомнили Украину и даже включили обращение президента Зеленского. Но главным событием вечера, к моему удивлению, стало не первое появление Украины на главной музыкальной церемонии, а объятия корейского певца с Леди Гагой. В твиттере это стало одной из главных новостей

Вот так воруются инфоповоды каждый день. Можно с уверенностью сказать, что, если бы в 2020 году повестка политического кризиса в нашей стране оставалась на том же уровне, а санкции включились бы в работу намного раньше, не было бы миграционного кризиса на границе с Польшей и Литвой. Россия не поставила бы свои ракеты на территории Беларуси. Тысячи заключенных были бы на свободе. И, конечно, большая вероятность, что война могла бы не начаться. Нужно всем научиться доводить дело до конца. И смена власти в Беларуси на демократическую является одним из ключевых моментов этой войны. Давайте хотя бы сейчас не упускать важные события, которые могут стоить тысячи и сотни тысяч жизней. Важнее этого быть ничего не может. В наших силах видеть правду, фильтровать правду и доносить ее окружающим. Это небольшие, но важнейшие действия, которыми мы можем помочь себе и Украине жить в мире.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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