Арестович: В Кремле уже ищут предателей, виновных за поражение в Украине 31 10.04.2022, 9:51

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Алексей Арестович

Путин может «разоблачить» какой-нибудь «заговор» ФСБ или в Минобороны.

В России уже ищут предателей, виновных в поражении в Украине.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на "Радио НВ". Он высказался в контексте того, что руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседу якобы отправили в СИЗО.

В первую очередь Арестович отметил, что информация нуждается в проверке.

"Хорошая новость не в том, что его посадили. Хорошая новость в том, что он не справился с Украиной. А справится ли следующий после него мы еще посмотрим", – сказал он.

Как заявил Арестович, в России ищут виновных и форма русской войны – это так называемое предательство.

"В России ищут виновных. Должны быть виновные. В России существует одна форма войны. Как уверяет нас российская оппозиция, это предательство. В России нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать", – сказал советник руководителя ОП.

Он сказал, что президент РФ не может находиться там, где поражение. А Россия, как заметил Арестович, уже проиграла в войне против Украины.

Советник главы ОП объяснил, что Путин должен иметь хоть какую-то победу, поэтому ее будут развивать внутри России. Поэтому в Кремле начали поиск виновных.

Арестович заявил, что Путин должен разоблачить какой-нибудь заговор ФСБ или в Минобороны.

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